https://news.day.az/world/1465548.html Канада ужесточает оружейный закон из-за трагедии в Техасе - ВИДЕО
Канада ужесточает оружейный закон из-за трагедии в Техасе - ВИДЕО
Канада продолжит ужесточать национальный оружейный закон. Меры примут после трагедии в школе американского Ювальде. Ранее под запрет попало 1,5 тыс. видов штурмового оружия, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
В том числе популярные американские винтовки AR-15 и M16 в Канаде вне закона.
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