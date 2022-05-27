Канада ужесточает оружейный закон из-за трагедии в Техасе

Канада продолжит ужесточать национальный оружейный закон. Меры примут после трагедии в школе американского Ювальде. Ранее под запрет попало 1,5 тыс. видов штурмового оружия, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В том числе популярные американские винтовки AR-15 и M16 в Канаде вне закона.