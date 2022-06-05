В Швецию прибыл американский авианосец с тысячами военных

Американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Стокгольм для участия в учениях НАТО по "сдерживанию" России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The New York Times.

По данным издания, экипаж судна составляет 2,4 тысячи человек, на борту могут находиться 26 военных самолетов и вертолетов. Корабль примет участие в тренировках войск НАТО, Швеции и Финляндии в Балтийском море. Ожидается, что военные отработают задачи по морскому десантированию. Они должны "штурмовать" земли, захваченные условным противником.

Морские пехотинцы, моряки, пилоты и другие военнослужащие из 16 стран должны "захватить" плацдарм на Стокгольмском архипелаге.

Ежегодные международные военные учения Североатлантического альянса Baltops 22 пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня. Маневры начнутся в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле. Baltops - одни из крупнейших учений в Северной Европе.