В Китае сократились продажи коммерческих автомобилей

В Китае продажи коммерческих автомобилей за первые пять месяцев года упали на 41,9%. Об этом заявили в ассоциации автопромышленников. С января по май предприятия выпустили на 39,4% меньше машин, чем за аналогичный период 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на "Известия".

На 12,2% снизилась реализация легковых транспортных средств.