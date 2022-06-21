https://news.day.az/world/1472570.html В Китае сократились продажи коммерческих автомобилей - ВИДЕО
В Китае сократились продажи коммерческих автомобилей - ВИДЕО
В Китае продажи коммерческих автомобилей за первые пять месяцев года упали на 41,9%. Об этом заявили в ассоциации автопромышленников. С января по май предприятия выпустили на 39,4% меньше машин, чем за аналогичный период 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на "Известия".
На 12,2% снизилась реализация легковых транспортных средств.
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