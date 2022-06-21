Пассажирку самолета обвинили в криминальном поведении из-за наряда

Пользователи соцсетей обвинили пассажирку самолета в "криминальном поведении" из-за ее неподобающего наряда. Один из попутчиков снял поведение незнакомки на видео и выложил в Twitter. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как путешественница, одетая в пижамные штаны, топ с короткими рукавами и носки, добирается до своего сидения у окна, перешагивая через остальных пассажиров. "Она прыгала через остальных все семь часов полета", - пожаловался автор видео.

Многие согласились с тем, что женщина вела себя отвратительно. Однако некоторые пользователи вступились за пассажирку. "Если это самое криминальное поведение, которое вы видели на рейсе, то очевидно, что вы мало летали", - писали они.