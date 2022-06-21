В Индии молния убила трех человек

Трое человек погибли в результате удара молнии в Индии. Как пишет India Today, инцидент произошел 20 июня в районе Мазбат округа Удалгури штата Ассам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источников, среди погибших значатся двое несовершеннолетних девушек 13 и 15 лет, а также 20-летняя женщина, которая была на седьмом месяце беременности.

Когда молния ударила, все трое обедали. Они умерли на месте. Также в окрестностях погибли несколько домашних животных.

Поскольку трагедия произошла в отдаленном районе Мазбат деревни Алайсри на границе Ассам-Аруначал-Прадеш, полицейским пришлось преодолеть 14 км через джунгли, чтобы добраться до места.