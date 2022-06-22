https://news.day.az/world/1472887.html Глава МИД России посетит Иран
Глава МИД России посетит Иран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит 22 июня поездку в Иран.
Об этом сообщил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Завтра С. Лавров посетит с визитом Иран", - написал он в Twitter, не приведя подробностей.
13 июня официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде сообщил, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит его страну. Дату поездки дипломат не назвал, отметив, что детали появятся позже. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в тот же день, что сроки визита министра прорабатываются.
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