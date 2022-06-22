В США афроамериканка разнесла "Макдональдс" из-за невкусного мороженого

Приходя покушать в заведение мы ожидаем "праздник желудка", но иногда наши ожидания не оправдываются. В США женщине не понравилось мороженое и она принялась разносить знаменитое кафе быстрого питания, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Недовольная посетительница сначала вступила в перепалку с работниками кафе, а после принялась кидаться в них кухонной утварью. Сотрудники общепита оказались не из робкого десятка и предметы оборудования полетели обратно в буйную женщину. В конце батла гневная посетительница, произнеся эпическое, покинула точку общепита.