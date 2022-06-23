Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз

Главы государств и правительств Европейского Союза приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.

Об этом сообщил на своей странице в Tвиттере Президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

"Европейский совет только что принял решение предоставить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Исторический момент. Сегодня решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Майю Санду и народы Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", - подчеркнул Мишель.