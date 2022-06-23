https://news.day.az/world/1473491.html Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз
Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз
Главы государств и правительств Европейского Союза приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.
Об этом сообщил на своей странице в Tвиттере Президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.
"Европейский совет только что принял решение предоставить статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Исторический момент. Сегодня решающий шаг на вашем пути в ЕС. Поздравляю Владимира Зеленского и Майю Санду и народы Украины и Молдовы. Наше будущее вместе", - подчеркнул Мишель.
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