Армия Польши получит дополнительную партию ПЗРК Piorun

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил дополнение к контракту на поставку для Войска Польского ПЗРК Piorun польского производства, сообщает издание Defence 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Piorun - переносной зенитно-ракетный комплекс польского производства, предназначенный для поражения низколетящих самолетов, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Комплект является глубокой модернизацией комплекта ППЗР "Гром", поэтому второе обозначение ракеты - "Гром-М".

"Согласно дополнению, должны быть поставлены еще 3500 зенитных ракет и 600 пусковых установок Piorun, первые из которых поступят в польские вооруженные силы в конце этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначальный контракт 2016 году предусматривал поставку 1300 ракет и 420 пусковых установок Piorun, причем часть из них в этом году была передана Украине.