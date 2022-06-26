https://news.day.az/world/1474079.html ВС Турции нейтрализовали пять террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали пять террористов на севере Сирии
Вооруженные силы Турции нейтрализовали пять боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК) на севере Сирии. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства национальной безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, боевики готовили теракты в зонах антитеррористических операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь".
Боевики уничтожены ударами артиллерии ВС Турции.
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