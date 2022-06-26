ВС Турции нейтрализовали пять террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали пять боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК) на севере Сирии. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Министерства национальной безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

​​​​​​​Согласно сообщению, боевики готовили теракты в зонах антитеррористических операций "Источник мира" и "Оливковая ветвь".

Боевики уничтожены ударами артиллерии ВС Турции.