Телеведущая проглотила наушник, приняв его за таблетку

Телеведущая из Великобритании Керсти Эллсопп проглотила один из наушников AirPods, приняв его за лекарство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О случившемся Эллсопп призналась в Twitter. Она заявила, что ей удалось избежать госпитализации, а также пожаловалась на боли в горле.

"Я только что проглотила один из наушников AirPods, спутав его с витаминами - не рекомендую этого делать", - написала пострадавшая.