https://news.day.az/world/1474735.html Телеведущая проглотила наушник, приняв его за таблетку
Телеведущая проглотила наушник, приняв его за таблетку
Телеведущая из Великобритании Керсти Эллсопп проглотила один из наушников AirPods, приняв его за лекарство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
О случившемся Эллсопп призналась в Twitter. Она заявила, что ей удалось избежать госпитализации, а также пожаловалась на боли в горле.
"Я только что проглотила один из наушников AirPods, спутав его с витаминами - не рекомендую этого делать", - написала пострадавшая.
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