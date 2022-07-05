Греция: высокая пожароопасность

В Греции из-за погодных условий в июле прогнозируется высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщает Министерство гражданской защиты страны, опубликовавшее карту, на которой выделыны зоны повышенного риска, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Под особой угрозой оказалось побережье Эгейского моря, а также Аттика, Пелопоннес и Центральная часть Греции. Местные пожарные службы переведены в состояние повышенной готовности и следят за ситуацией круглосуточно, чтобы не допустить лесных пожаров, ставших здесь в прошлом году настоящей катастрофой.

В качестве превентивной меры власти ввели строгий запрет на посещение лесов и любых пожароопасных районов.

Сейчас в страну направляются более 200 пожарных из шести стран Евросоюза. Они поделятся опытом со своими греческими коллегами и окажут им помощь в борьбе с огнём. Уже прибыли первые две команды - из Болгарии и Румынии. Их приветствовал министр гражданской защиты Христос Стилианидис:

- Вы прибыли летом, в трудное для нашей страны время. Но вы нам поможете и деятельно докажите, что европейская солидарность существует не только на словах.

В рамках специального проекта Европейского механизма гражданской защиты в июле и августе в стране будут также находиться дополнительные пожарные подразделения из Франции, Германии, Норвегии и Финляндии, которые разместятся в Афинах, Ларисе и Триполисе.