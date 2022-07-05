https://news.day.az/world/1476446.html В Турции перевернулся пассажирский автобус, десятки пострадавших
В Турции перевернулся пассажирский автобус, десятки пострадавших
В Турции перевернулся пассажирский автобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, ДТП произошло в поселке Люлебургаз в провинции Кыркларели.
Пассажирский автобус, следовавший из Эдирна в Бодрум, перевернулся.
В результате погибли 6 человек, 25 пострадали.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи.
Ведется расследование.
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