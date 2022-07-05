В Турции перевернулся пассажирский автобус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, ДТП произошло в поселке Люлебургаз в провинции Кыркларели.

Пассажирский автобус, следовавший из Эдирна в Бодрум, перевернулся.

В результате погибли 6 человек, 25 пострадали.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи.

Ведется расследование.