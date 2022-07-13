Европейские чиновники решили наказать Армению

Армянская делегация, принявшая участие в сессии ПАСЕ с 19 по 25 июня, за кулисами сделала три предложения европейским партнерам, касающиеся проармянских шагов и заявлений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье газеты "Грапарак".

"Однако наш источник в ГД (партия Гражданский договор - ред) говорит, международные партнеры ознакомились с представленными нашими депутатами предложениями и подготовленным текстом и заявили, что у них нет возражений, но ни по одному из вопросов они не поддержат армянские интересы, пока Армения не определится, с Европой она или с Россией.

В последнее время европейские чиновники видят попытки армянских властей "кинуть" их и решили наказать. Как минимум, подтолкнуть Армению к принятию окончательного решения о том, где она видит себя, и полностью разорвать связи с Россией. Получить комментарии от делегатов, побывавших на сессии ПАСЕ, не удалось", - пишет газета.