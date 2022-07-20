В ереванском метро заложена бомба?

Ереванский метрополитен на данный момент полностью прекратил свою работу из-за сообщения о заложенной бомбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

Представитель ведомства пояснил, что на электронный адрес столичной мэрии пришло письмо о том, что все станции метро заминированы. Об инциденте проинформировали и полицию.

В настоящее время спасательные службы занимаются эвакуацией пассажиров.