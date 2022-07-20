https://news.day.az/world/1480518.html В ереванском метро заложена бомба? - пассажиров эвакуируют
В ереванском метро заложена бомба? - пассажиров эвакуируют
Ереванский метрополитен на данный момент полностью прекратил свою работу из-за сообщения о заложенной бомбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.
Представитель ведомства пояснил, что на электронный адрес столичной мэрии пришло письмо о том, что все станции метро заминированы. Об инциденте проинформировали и полицию.
В настоящее время спасательные службы занимаются эвакуацией пассажиров.
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