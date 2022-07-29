https://news.day.az/world/1483188.html В Грузии объявлен траур из-за крушения вертолета
В Грузии объявлен траур из-за крушения вертолета
Из-за крушения вертолета в Гудаури 30 июля в Грузии объявлено днем траура. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузия".
"Выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и врачей в результате крушения вертолета Пограничной полиции МВД в Гудаури.
В эти трудные минуты выражаю искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, руководству МВД, всему нашему обществу.
В связи с трагедией 30 июля в стране будет объявлено днем траура", - сообщил Гарибашвили в соцсети.
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