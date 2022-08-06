В каких случаях США могут применить ядерное оружие?

Замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон будет рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных ситуациях - для защиты жизненно важных интересов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она сообщила на конференции ДНЯО.

"США будут рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных обстоятельствах - с целью защиты жизненных интересов США либо наших союзников и партнеров", - сказала она.

По ее словам, США не будут применять или угрожать применением ядерного оружия против неядерных стран, которые являются членами ДНЯО.

Руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что США не расширяют ядерный арсенал в рамках модернизации.