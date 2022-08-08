Каждому восьмому пациенту после коронавируса грозит «длительный COVID»

Исследование, проведенное Гронингенским университетом и Медицинским центром Университета Радбауд в Нидерландах, выявило, что каждый восьмой пациент, переболевший COVID-19, спустя несколько месяцев обнаруживает у себя симптомы "длительного коронавируса", пишет The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается в исследовании, 21,4% из 1782 респондентов столкнулись по крайней мере с одной новой проблемой со здоровьем через три-пять месяцев после заражения коронавирусом. В частности, респонденты рассказали о болях в груди и мышцах, затрудненном дыхании, тяжести в конечностях и общей усталости. Самым частым симптомом COVID-19 была потеря вкуса или обоняния, отмечается в материале.

Ученые отмечают, что большая часть данных была собрана до внедрения вакцины против COVID-19 в Нидерландах и оценить влияние вакцинации на "длительный COVID" пока не представляется возможным.