Британцы задолжали рекордные £1,3 млрд за электроэнергию

В Великобритании домохозяйства задолжали перед поставщиками электроэнергии рекордные £1,3 млрд, Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании Uswitch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным службы сравнения цен Uswitch.com, долги домохозяйств за электричество на июль более чем в два раза превысили сентябрьский уровень.

Уточняется, что сейчас шесть млн домохозяйств по всей стране в среднем должны поставщикам по £206. В апреле средняя сумма задолженности составляла £188.

В 2018 году в Соединенном Королевстве ввели регулирование цен на электроэнергию. Тем летом долг британцев перед поставщиками снижался. Но в 2022 году с апреля по июль размер задолженности потребителей перед поставщиками вырос на 10%.

Bloomberg пишет, что эта тенденция указывает на увеличение долга населения перед поставщиками грядущей зимой, когда спрос на газ увеличится.