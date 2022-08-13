Активный пользователь соцсети Трампа попытался атаковать здание ФБР

42-летний Рики Шиффер, застреленный в четверг при попытке проникнуть с оружием в здание Федерального бюро расследований (ФБР) США в городе Цинциннати (штат Огайо), был одним из наиболее активных пользователей социальной сети бывшего американского президента Дональда Трампа Truth Social.

Об этом в пятницу сообщает газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Шиффер за последние восемь дней опубликовал 374 сообщения в социальной сети Трампа. Большинство постов было посвящено поддержке бывшего президента, некоторые из них призывали пользователей "убить врага", которым злоумышленник считал ФБР. Также через несколько минут после нападения на странице Шиффера появилось сообщение: "Если я не выйду на связь, это правда: я попытался напасть на ФБР".

В ответ на запрос газеты власти не сообщили, был ли Шиффер действительно связан с аккаунтами в Truth Social и Twitter, однако оба профиля под его именем содержали одинаковые фотографии и местоположение. Компания Trump Media & Technology Group также пока не дала комментарий.

Предположительно, Шиффер участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года. В настоящее время следователи выясняют, мог ли Шиффер иметь "связи с ультраправыми" движениями.

Реакция сторонников Трампа на обыск в его поместье

Как сообщал в среду телеканал NBC, обыск поместья, проведенный в начале недели агентами ФБР, спровоцировал в интернете всплеск призывов сторонников бывшего президента США к насилию. Многие сторонники Трампа на онлайн-форумах говорили в том числе о "гражданской войне" и призывали вооружаться.

Позднее в среду директор ФБР США Кристофер Рей, выступая перед журналистами в штате Небраска, осудил угрозы против правоохранительных органов, которые начали появляться после событий в поместье Трампа. Согласно информации телеканала NBC, правоохранительные органы по всей стране "активно отслеживают онлайн-угрозы и враждебную риторику", участившуюся в последние дни на интернет-форумах и в социальных сетях, а также "готовятся к возможным актам насилия".