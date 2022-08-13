Масштабная экокатастрофа в Польше

В Польше в реке Одре и на ее берегах уже в течение двух недель люди находят мертвую рыбу, однако власти страны забили тревогу только 10 августа, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Это произошло после того, как накануне руководитель государственного водного холдинга Польши Пшемыслав Даца сообщил, что из реки достали 10 тонн мертвой рыбы.

"Это показывает, что мы столкнулись с гигантской экологической катастрофой", - сказал он.

Власти Польши отреагировали резко: со своих должностей были сняты руководитель управления водных ресурсов Польши и главный инспектор охраны окружающей среды, а премьер-министр Матеуш Моравецкий, который считает, что река была отравлена по злому умыслу, пообещал награду в размере 1 миллиона злотых (около 215 тысяч евро) за сведения о виновных в экологической катастрофе.

"Мы сделаем все, чтобы минимизировать негативные последствия для экосистемы Одры. Мы намерены наказать виновных", - заявил Моравецкий.

Однако ему пришлось признать, что службы, которые должны были следить за состоянием реки, отреагировали слишком поздно. Загрязнение, вызванное ртутью, - это установили экологи по 120 пробам воды - уже успело распространиться на притоки Одера, в частности, реку Барыч. Местные власти утверждают, что загрязнение могло попасть и в озера, которые питаются от пострадавших рек: там тоже может быть уничтожена вся рыба, на восстановление популяции которой уйдут десятилетия. Людей просят держаться подальше от водоемов, запрещена рыбалка, рекомендовано не пасти скот на берегах.

Но самые серьезные последствия еще впереди: загрязнение может распространиться и на Балтийское море. К ликвидации последствий загрязнения привлечена польская армия.

Германия, на границе с которой протекает река Одра, подтвердила загрязнение и обвинила Польшу в этой катастрофе, немецкие волонтеры тоннами вывозят из русла реки мертвую рыбу.

"Мы видим, что цепочка оповещения, предназначенная для таких случаев, не сработала", - сказал сотрудник Министерства окружающей среды Германии Кристофер Штольценберг.