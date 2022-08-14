https://news.day.az/world/1486997.html Обстрел автобуса в Иерусалиме, пострадали 7 человек - ВИДЕО
Обстрел автобуса в Иерусалиме, пострадали 7 человек - ВИДЕО
Семь человек получили ранения в субботу в результате стрельбы неподалеку от Стены Плача в Израиле.
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на власти.
По их данным, два человека получили серьезные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Стрельба велась по автобусу, ехавшему по дороге, которая ведет к Стене Плача, а также на парковке рядом с гробницей царя Давида.
Подозреваемый скрылся с места преступления.
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