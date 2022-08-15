Китай и Таиланд начали совместные учения ВВС

На базе Королевских ВВС Таиланда Удорн начались совместные учения военно-воздушных сил Таиланда и Китая под кодовым названием Falcon Strike 2022. Об этом сообщает China.org.cn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, для участия в учениях китайская сторона направляет истребители, истребители-бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), а тайская сторона - истребители и самолеты ДРЛО.

В ходе маневров будут отработаны воздушная поддержка, удары по наземным целям, развертывание малочисленных и крупномасштабных войск.

"Совместные учения направлены на укрепление взаимного доверия и дружбы между военно-воздушными силами двух стран, углубление двустороннего практического сотрудничества для совместного обеспечения региональной безопасности и стабильности", - отмечает издание.

Командующий учениями вице-маршал авиации Китая Чэнь Цзюнь заявил, что по мере дальнейшего расширения совместных учений, технический и тактический уровни обеих сторон будут улучшены, и между военно-воздушными силами Китая и Таиланда будет начата новая глава дружбы.

Вице-маршал авиации Таиланда Вачирапон Муанной, в свою очередь, сказал, что учения будут укреплять региональную безопасность и уровень обороны двух стран.