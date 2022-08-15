В Польше и Германии пытаются выяснить причину массовой гибели рыбы

Из реки Одер, протекающей по территории Германии, Польши и Чехии, добровольцами собраны тонны мертвой рыбы. Власти говорят об экологической катастрофе небывалых масштабов, последствия которой могут ощущаться в течение нескольких лет как в туризме, так и в рыбной отрасли, сообщает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сейчас подходить к реке, купаться в ней и ловить рыбу не рекомендуется. Рыбаки обеспокоены и удивлены происходящим.

"Я рыбачу в этих местах вот уже 40 лет и никогда не сталкивался с чем-то подобным, в таком масштабе. У меня мурашки по коже, когда я вижу, сколько мертвой рыбы здесь, в Одере", - сказал Хельмут Зан.

Вещество, которое стало причиной загрязнения Одера, не распознано ни польской, ни немецкой стороной. Лабораторные пробы воды показали содержание в ней увеличенного количества солей. Вода не отравлена ртутью, сообщила в частности министр окружающей среды Польши.

В течение следующей недели специалисты надеются получить окончательные результаты токсикологической экспертизы погибшей рыбы.

Власти Польши предложили вознаграждение в размере 1 миллиона злотых (210 000 евро) тому, кто поможет найти виновных в загрязнении реки.