Яростный критик Трампа Лиз Чейни покинет Конгресс США

Яростный критик Дональда Трампа Лиз Чейни проиграла на предварительных выборах Республиканской партии в штате Вайоминг, уступив место сопернице Хэрриет Хейгман, которую поддерживал бывший президент, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ранее Чейни голосовала за импичмент Трампа, а сейчас занимается расследованием событий вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года.

Теперь дочь бывшего вице-президента Дика Чейни не поборется за место в конгрессе в ноябре.