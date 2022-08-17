https://news.day.az/world/1487872.html Яростный критик Трампа Лиз Чейни покинет Конгресс США - ВИДЕО
Яростный критик Трампа Лиз Чейни покинет Конгресс США - ВИДЕО
Яростный критик Дональда Трампа Лиз Чейни проиграла на предварительных выборах Республиканской партии в штате Вайоминг, уступив место сопернице Хэрриет Хейгман, которую поддерживал бывший президент, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Ранее Чейни голосовала за импичмент Трампа, а сейчас занимается расследованием событий вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года.
Теперь дочь бывшего вице-президента Дика Чейни не поборется за место в конгрессе в ноябре.
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