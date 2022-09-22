Британия пытается обеспечить себя поставками американского СПГ на 20 лет

Целевая группа британского правительства ищет в США экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) для заключения 20-летних контрактов на поставки топлива в Великобританию. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Как отмечает агентство, Лондон "пытается зафиксировать долгосрочные поставки СПГ американскими производителями в преддверии зимнего энергетического кризиса, который угрожает подорвать экономику страны".

Bloomberg пишет, что в отличие от таких стран, как Германия, Великобритания не зависит от российского газа. Тем не менее, ее попытки обеспечить себя американским СПГ предпринимаются в условиях, когда другие европейские страны также стремятся запастись газом в преддверии самых холодных месяцев года и диверсифицировать свои источники топлива в долгосрочной перспективе. В связи с этим Британия "не застрахована от нынешнего общеевропейского дефицита поставок", говорится в сообщении.

"Очевидно, что правительство Трасс (британский премьер Лиз Трасс - ИФ) занимается этим вопросом на самом высоком официальном уровне, чтобы обеспечить долгосрочные поставки по доступным ценам, как и немцы", - цитирует Bloomberg президента американской промышленной группы LNG Allies Фреда Хатчисона.

Он подчеркнул: "Другим европейским странам лучше действовать довольно быстро. То, что осталось в Соединенных Штатах, почти распродано".