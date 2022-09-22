https://news.day.az/world/1497534.html Юноша украл 20 игрушек из игрового аппарата для подарка возлюбленной - ВИДЕО
Юноша украл 20 игрушек из игрового аппарата для подарка возлюбленной - ВИДЕО
В Томске 18-летний юноша пошел на преступление и украл сразу 20 игрушек, чтобы подарить их любимой девушке.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кражу совершил из игрового аппарата, который просто вскрыл. Добычи было слишком много, нести в руках неудобно. Поэтому вор сходил в магазин напротив и купил пакет.
Однако романтическое свидание не состоялось - полицейские сработали очень быстро, и ухажер не успел вручить подарки любимой.
Теперь молодой человек вообще нескоро с ней сможет увидеться, так как рискует оказаться в колонии.
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