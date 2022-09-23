Макрон предупредил о «финальном предложении» Ирану по ядерной сделке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью CNN, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возможно, однако Ирану необходимо дать понять, что ему сделали "финальное" предложение.

"Я думаю, что сделка реализуема, но нам нужно ее финализировать. Нам следует дать ясно понять, что это финальное предложение", - подчеркнул французский президент, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что подвижки в переговорах о возможности восстановления СВПД по иранской ядерной программе на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН не ожидаются.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был заключен в 2015 году между Ираном и шестью странами по отказу от ядерной программы. Иран должен был допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, а западные страны - пошагово снять с Ирана санкции. В июле 2019 года Иран объявил о начале процесса обогащения урана выше уровня ограничений, предусмотренных СВПД.