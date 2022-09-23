https://news.day.az/world/1497777.html Последствия урагана "Фиона" в Пуэрто-Рико: ни света, ни воды - ВИДЕО
Последствия урагана "Фиона" в Пуэрто-Рико: ни света, ни воды - ВИДЕО
Число жертв урагана "Фиона", обрушившегося на Пуэрто-Рико, возросло до 8, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В связи с масштабными разрушениями Джо Байден распорядился предоставить ассоциированному с США государству дополнительную федеральную помощь. Более миллиона жителей острова остались без электроэнергии, у трети пуэрториканцев нет водопроводной воды.
В настоящее время ураган 4-й категории движется в сторону Бермудских островов. В субботу он может достичь побережья Канады.
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