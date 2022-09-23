Дождь длиной в 36 часов пообещали москвичам в эти выходные. Синоптики уверены, что уже в субботу будет побит рекорд 1948 года: выпадет примерно по пять вёдер воды на квадратный метр, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

А на следующей неделе на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря. Она продлится с 30 сентября по 3 октября, однако космическое влияние метеозависимые почувствуют уже сегодня.

Хуже всего придётся гипертоникам: помимо перепадов давления, их могут преследовать сильные головные боли.

Чтобы смягчить последствия солнечного возмущения, медики советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок.