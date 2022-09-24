В Турции допустили бартерную торговлю с Россией

В Турции проработают вопрос о бартерной торговле с Россией в случае санкций и ограничений на использование платежных систем. О том, что турецкая сторона рассмотрит возможность бартера и в целом готова к такому формату торговли, сообщает турецкая газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Даже в случае продления санкций торговля между двумя странами не прервется. На повестке дня стоит вопрос о бартере, если это будет необходимо", - говорится в сообщении.

При этом издание отметило, что если платежные системы будут полностью отключены, турецкие товары могут быть обменены на закупаемую энергию из России.