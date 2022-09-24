У берегов Сирии затонула лодка со 120 мигрантами

У берегов Сирии затонула лодка, которая перевозила до 120 мигрантов из Ливана. Об этом сообщил министр здравоохранения Сирии Мохаммед Хасан Габбаш, передает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, в настоящий момент из 120 человек 92 погибли, 20 мигрантов были спасены, остальные числятся пропавшими без вести. Сирийские власти утверждают, что в настоящий момент родственники жертв пытаются попасть из Ливана в Сирию, чтобы помочь в опознании тел.

Все спасенные люди находятся сейчас в больнице аль-Базель в Тартусе, на побережье Средиземного моря. Восемь из них в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.