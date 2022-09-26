https://news.day.az/world/1498510.html На заводе Tesla в Германии произошел пожар
На заводе Tesla в Германии произошел пожар
На территории завода производителя электромобилей Tesla в Германии произошел пожар, сообщает Reuters. Местные пожарные в течение нескольких часов боролись с возгоранием около 800 кубометров древесины и картона, приготовленных для утилизации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пожарная служба предприятия взяла под контроль борьбу с пожаром после пяти часов с начала возгорания, при этом на месте происшествия продолжили работать и местные пожарные. Причины пожара выясняет местная полиция.
Европейский завод Tesla был построен в 2021 году и начал работу в марте 2022 года. Он расположен в 35 км от Берлина.
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