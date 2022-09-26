В Иране студенты отказались посещать занятия
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В Иране студенты 18 университетов заявили об отказе посещать занятия.

Как сообщает Day.Az, в отчете иранской правозащитной организации говорится, что забастовки затронули 18 университетов в Тегеране, Тебризе, Гилане, Ахвазе, Мешхеде и Казвине.

По имеющимся данным, число вузов, присоединившихся к забастовке, растет.

Студенты объявили, что отказываются посещать занятия в знак протеста против жестокого обращения со стороны сил безопасности, ареста протестующих студентов и виртуализации образования.