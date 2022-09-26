https://news.day.az/world/1498546.html В Иране студенты отказались посещать занятия
В Иране студенты отказались посещать занятия
В Иране студенты 18 университетов заявили об отказе посещать занятия.
Как сообщает Day.Az, в отчете иранской правозащитной организации говорится, что забастовки затронули 18 университетов в Тегеране, Тебризе, Гилане, Ахвазе, Мешхеде и Казвине.
По имеющимся данным, число вузов, присоединившихся к забастовке, растет.
Студенты объявили, что отказываются посещать занятия в знак протеста против жестокого обращения со стороны сил безопасности, ареста протестующих студентов и виртуализации образования.
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