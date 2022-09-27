https://news.day.az/world/1498571.html Тарифы на газ вынуждают французов отключать дома от отопления
Тарифы на газ вынуждают французов отключать дома от отопления
Во Франции ряд жилищных товариществ решили поднять вопрос об отказе от централизованного отопления на фоне растущих цен на газ.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает France TV.
Собственники одного из товариществ в Ницце попросили жителей обсудить отопление дома будущей зимой из-за новых цен на газ. По информации телеканала, жильцы осознают, что не смогут платить по новым расценкам и отказываются закупать газ. Так, один из собственников рассказал, что ему придется заплатить за газ за год €7669 и это "просто нереально".
Многие из жителей, сообщает СМИ, задумываются о покупке электрообогревателей.
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