Германия не исключает провокацию на газопроводах «Северный поток»

ВМС Германии принимают участие в расследовании падения давления в газопроводе "Северный поток - 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток".

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом в среду заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Глава оборонного ведомства Германии подчеркнула, что ситуация должна быть прояснена, а виновные быстро установлены.

"ВМС Германии принимают участие в расследовании падения давления в газопроводе "Северный поток - 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток", - говорится в заявлении Ламбрехт от 28 сентября.

По ее словам, предполагаемая диверсия на трубопроводах в Балтийском море - еще одно напоминание о том, что Германия зависит от критически важной инфраструктуры, в том числе и под водой.