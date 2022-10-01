Общежитие загорелось в Москве, люди заблокированы

Общежитие загорелось на северо-востоке Москвы. Как передает Day.Az, об этом сообщил источник РЕН-ТВ.

Возгорание произошло в здании на улице Ярославская. При этом, по предварительной информации, часть людей оказались заблокированы - они просят о помощи.

Судя по появившимся в соцсетях видео из окон вырывается пламя. На месте наблюдается черный дым. Проходит эвакуация людей.

По последней информации, открытое горение ликвидировано.