https://news.day.az/world/1499956.html Общежитие загорелось в Москве, люди заблокированы - ВИДЕО
Общежитие загорелось в Москве, люди заблокированы - ВИДЕО
Общежитие загорелось на северо-востоке Москвы. Как передает Day.Az, об этом сообщил источник РЕН-ТВ.
Возгорание произошло в здании на улице Ярославская. При этом, по предварительной информации, часть людей оказались заблокированы - они просят о помощи.
Судя по появившимся в соцсетях видео из окон вырывается пламя. На месте наблюдается черный дым. Проходит эвакуация людей.
По последней информации, открытое горение ликвидировано.
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