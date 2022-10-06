В «Макдональдс» начали продавать еду за биткоины

Ресторан "Макдональдс" в швейцарском городе Лугано начал продавать еду за криптовалюту. Об этом сообщает издание Crypto Globe. В ресторане можно расплатиться за заказ биткоином или криптовалютой Tether, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что "Макдональдс" стал одним из первых коммерческих предприятий в городе, которое начало принимать к оплате криптовалюту после того, как мэрия Лугано признало биткоины и Tether легальными платежными средствами.

Сейчас в уникальном "Макдональдс" работает только одна касса самообслуживания, в которой можно расплатиться криптовалютой. Однако ожидается, что, если эксперимент увенчается успехом и данная услуга будет пользоваться спросом, таких терминалов станет больше.

Не исключается также, что опыт Лугано в скором времени будет экстраполирован и на другие города Швейцарии.

Лугано - это девятый по численности город в Швейцарии. В нем проживает около 62 тыс. человек.