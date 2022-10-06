В Дании пройдут досрочные парламентские выборы. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назначила их на 1 ноября. Социал-либеральная партия, - партнер по коалицию социал-демократов, к которым относится глава правительства, - пригрозила инициировать голосование по вотуму недоверия премьеру, если та не организует новые выборы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"В разгар международного кризиса, связанного с политикой безопасности, энергетической политикой и экономикой, проводить парламентские выборы странно. Тем не менее, именно этого хочет большинство в датском парламенте. Поэтому сегодня я объявила Ее Королевскому Величеству королеве об организации выборов в парламент Дании", - заявила Метте Фредериксен.

Причина ссоры премьер-министра с партнерами по коалиции - убийство норок. В 2020-м году правительство Метте Фредериксен приняло решение усыпить 17 миллионов зверьков, так как у нескольких из них была обнаружена мутация коронавируса. В июне 2022-го специальная комиссия постановила, что решение было незаконным и уничтожило датское производство норок. До пандемии страна была крупнейшим в мире экспортером их меха.