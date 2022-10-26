"ОДКБ выходит из Армении"

Армения не обсуждает вопрос о выходе из ОДКБ, но ждет реакции организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян.

Он подчеркнул, что Армения ничего не сделала для изменения курса.

"Но налицо тот факт, что не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ из Армении. Раз так, то об этом организация должна сообщить Еревану, чтобы были найдены иные механизмы. Ожидаю, что все наши коллеги по ОДКБ и наш основной союзник осознают, что линия армянских интересов пройдена, и у Армении больше нет возможности делать шаг назад", - подчеркнул Симонян.

По его словам, Армения ждет реакции Организации, на данном этапе политической.

"В дальнейшем, если выяснится, что ОДКБ решила выйти из региона, то мы можем встать перед фактом. Но власти Армении сегодня не обсуждают такой вопрос. Мы ждем действий, ждем реакции. Ситуация показывает, что осталось мало времени для принятия нами решения", - отметил спикер.