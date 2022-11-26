В Турции заявили о гибели военного в ходе операции в Сирии и Ираке
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Турецкий военнослужащий погиб, трое солдат получили ранения в районе проведения операции Турции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что получившие ранения военные были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи.