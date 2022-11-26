https://news.day.az/world/1514456.html В Турции заявили о гибели военного в ходе операции в Сирии и Ираке
В Турции заявили о гибели военного в ходе операции в Сирии и Ираке
Турецкий военнослужащий погиб, трое солдат получили ранения в районе проведения операции Турции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Отмечается, что получившие ранения военные были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре