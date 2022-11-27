Королева-консорт Камилла нарушила многовековую традицию

Королева-консорт Камилла Паркер-Боулз нарушила многовековую традицию, отказавшись от фрейлин в Букингемском дворце. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Mirror.

75-летняя Камилла Паркер-Боулз подтвердила свой статус непритязательной королевы, отказавшись от фрейлин. Вместо них у супруги короля Карла III будут шесть помощниц-компаньонок, так называемых "соратников королевы". Букингемский дворец уже сообщил их имена: баронесса Джейн фон Вестенхольц, леди Фиона Лэнсдаун, леди Кэтрин Брук, баронесса Карлин Чизхолм, леди Сара Кесвик и троюродная сестра короля Карла - Сара Тротон. Сообщается, что "соратники королевы", как и фрейлины, будут получать номинальную плату для покрытия своих расходов.

"Королева-консорт не хотела и не нуждалась в фрейлинах, а соратники королевы будут играть другую роль. В первую очередь, чтобы обеспечить ее величеству поддержку и компанию. В конце напряженного дня приятно иметь рядом с собой давнего друга", - сообщил журналистам источник во дворце.

Некоторые из новых спутниц Камиллы появятся на публике уже в следующий вторник, во время официального приема в Букингемском дворце.