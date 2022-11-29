Британский оператор может впервые попросить снизить потребление электричества

Компания National Grid, оператор единой энергосистемы Великобритании, предупредила, что 29 ноября может попросить британские домохозяйства и бизнес сократить потребление электричества для того, чтобы заполнить его возможную недостачу. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на предупреждение, разосланное оператором, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оно было направлено крупным компаниям - поставщикам электричества, в том числе British Gas, Eon и Octopus Energy, некоторые клиенты которых участвуют в тестовой программе сокращения потребления электричества, когда их об этом попросят. Как говорится в статье, речь идет о возможной подготовке к первому задействованию новой системы, разработанной из-за резкого роста цены на газ на фоне противостояния России и Запада. До этого она применялась лишь в тестовом режиме.