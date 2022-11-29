Пекин заявил о незаконном вторжении крейсера США в китайские воды

Ракетный крейсер США Chancellorsville без разрешения правительства Китая вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом 29 ноября заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря", - цитирует его канал минобороны КНР в соцсети WeChat.

Отмечается, что военно-морские и воздушные силы НОАК организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего корабль покинул воды у островов Наньша.

Седьмой флот ВМС США в свою очередь назвал ложным заявление Пекина о незаконном вторжении крейсера Chancellorsville в китайские воды.

По словам американской стороны, крейсер "в соответствии с международным правом" провел операцию "по обеспечению свободы судоходства", после чего продолжил операции в водах, где действует принцип свободы открытого моря.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были найдены запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).