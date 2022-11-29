Семейный вечер за игрой в «Монополию» закончился стрельбой

Семейный вечер за игрой в "Монополию" в американском городе Талса, штат Оклахома, закончился стрельбой и арестом одного из игроков. Об этом сообщает KWCH, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Полицейские прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе в частном доме. Оказалось, что семья играла в настольную игру, и между Джоном Армстронгом и его отчимом завязалась драка. "После того как они перевернули поле для игры в "Монополию" и другую мебель, еще один член семьи сказал Армстронгу и его отчиму, чтобы они шли выяснять отношения на улицу", - рассказали в полиции.

Мужчины вышли из дома, после чего Армстронг вытащил пистолет и погнался за отчимом и сводной сестрой по улице. Он несколько раз выстрелил в них. Сводная сестра мужчины вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гостиной разбросанные по комнате игровые деньги из "Монополии" и другие составляющие игры.

Полицейские арестовали Армстронга. Задержанному предъявили обвинение в нападении с применением летального оружия. "В данном случае Армстронгу не удастся применить карточку "Бесплатно выйти из тюрьмы"", - пошутили в полиции.