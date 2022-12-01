В Иране убит сотрудник министерства

Главное управление ETTELAAT (Министерство информации, безопасности и разведки Ирана) провинции Систан и Белуджистан заявило об убийстве своего агента, офицера Ахмеда Салехи в ходе операции недалеко от города Захедана.

Как сообщает Telegram-канал Azad İran, правительственные СМИ представили его как бывшего руководителя студенческой организации "Басиджа" (полувоенное ополчение в составе КСИР) Кереджского сельскохозяйственного института Тегеранского университета.

Сообщается, что траурная церемония состоится в Захедане, а затем тело Салехи доставят в родной город Сари провинции Мазендеран.