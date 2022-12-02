Подсчитан ущерб от природных катастроф

В 2022 году экономический ущерб от природных катастроф достиг 260 миллиардов долларов (15,9 триллиона рублей). Такую оценку последствиям разрушительных ураганов, наводнений и пожаров дали аналитики одной из крупнейших в мире страховых компаний Swiss Re, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты отмечают, что показатель текущего года на 11 процентов меньше показателя 2021-го, но выше среднего значения за последние 10 лет (207 миллиардов долларов).

По данным специалистов, самым "дорогим" стихийным бедствием оказался ураган Иэн, который обрушился на американский штат Флорида в сентябре - страховые выплаты от причиненных им разрушений оценивают в 50-65 миллиардов долларов. Это второй по величине страховой случай после урагана Катрина в 2005 году.

Аналитики заявили, что объем связанных со стихийными бедствиями страховых выплат стабильно растет. Одной из главных причин такой тенденции эксперты считают глобальное изменение климата и его последствия. "Экстремальные погодные явления привели к высоким страховым убыткам в 2022 году, что подкрепляет рост опасности глобального потепления для всех континентов", - заявил представитель Swiss Re Мартин Бертогг.