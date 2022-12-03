https://news.day.az/world/1516490.html Известная азербайджанская песня представлена в новой аранжировке к предвыборной кампании в Турции в 2023 году
Известная азербайджанская песня представлена в новой аранжировке к предвыборной кампании в Турции в 2023 году
Стамбульское представительство Партии справедливости и развития Турции представило в новой аранжировке известную азербайджанскую песню "Çırpınırdın Qara Dəniz", автором слов которой является Ахмед Джавад, в рамках предвыборной кампании Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2023 году.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом на своей странице в Twitter написал председатель Стамбульского представительства партии Осман Нури Кабактепе.
"Эта песня олицетворяет любовь нации к своему лидеру", - говорится в публикации.
Как сообщается, подготовленный видеоклип получил большую популярность в соцсетях.
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