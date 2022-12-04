В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява (остров Ява) в воскресенье. Об этом сообщило национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту 1,5 тыс. м. К вулкану запрещено приближаться ближе, чем на 5 км. Информации о каких-либо последствиях извержения не приводится.

Между тем национальное метеорологическое управление Японии выпустило предупреждение, что в настоящее время оно изучает полученные данные в связи с возможным риском образования цунами. Отмечается, что в случае, если это произойдет, волны могут достигнуть отдаленных островов в южной префектуре Окинава.

Вулкан Семеру извергался ровно год назад 4 декабря. Тогда из-за этого погибли более 50 человек. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится почти 130 активных вулканов.