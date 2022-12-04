https://news.day.az/world/1516711.html Турция работает над созданием газового хаба - Эрдоган
Турция работает над созданием газового хаба - Эрдоган
Турция планирует создание газового хаба, через который природный газ будет поставляться в Европу.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа, передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.
"По словам президента России Путина, Турция может стать газовым хабом. Он предложил распределять через территорию Турции в Европу природный газ. Мы ведем подготовку в этом направлении", - отметил Эрдоган.
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