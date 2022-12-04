Турция работает над созданием газового хаба

Турция планирует создание газового хаба, через который природный газ будет поставляться в Европу.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа, передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

"По словам президента России Путина, Турция может стать газовым хабом. Он предложил распределять через территорию Турции в Европу природный газ. Мы ведем подготовку в этом направлении", - отметил Эрдоган.