Турция работает над созданием газового хаба
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Турция планирует создание газового хаба, через который природный газ будет поставляться в Европу.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа, передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

"По словам президента России Путина, Турция может стать газовым хабом. Он предложил распределять через территорию Турции в Европу природный газ. Мы ведем подготовку в этом направлении", - отметил Эрдоган.